Caça ao talento global

Tyler Jaggers, designer de videojogos, trabalhou durante vários anos em Silicon Valley e aspirava comprar uma casa em San Jose, a "capital" do aglomerado tecnológico da Califórnia, onde o preço de uma moradia ronda o milhão de dólares. Com a pandemia, Tyler engrossou o êxodo de quadros qualificados da região e mudou-se para Topeka, no estado do Kansas. Comprou uma casa por 47 mil dólares. O "zoomshock" continua a gerar ondas constantes

