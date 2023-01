Carlos Guilherme: “Só me reformo se deixar de ter voz”

O tenor Carlos Guilherme, também conhecido pelas suas canções de Natal e concertos de Ano Novo, personifica uma parte da história contemporânea portuguesa. Nasceu em Lourenço Marques, atual Maputo, neto de uma avó espanhola que tocava piano. Começou a ir à rádio, a programas de imitações, imitava João Maria Tudela a tocar harmónica, e chegou a receber como prémio maços de cigarros, que depois dava ao pai. Cresceu entre cantorias e a ginga, deu aulas de Matemática. Foi adiando a ida para a tropa - "a tropa era o nosso terror". Até que foi. Mas diz que teve a sorte de "poder não fazer guerra". A música era sobretudo gozada nas horas livres, até que, já em Portugal, integrou o Teatro Nacional de São Carlos e foi intercalando a música clássica com a música ligeira. Tem sido assim até hoje. No final de novembro, Carlos Guilherme fez a sua 90.ª interpretação no CCB, ao dar voz à ópera "A hora espanhola" de Ravel. Vai estar este fim de semana no Casino de Espinho para uma Noite Lírica.