Céline Cousteau: “A economia e as empresas não são o mal do mundo”

É neta do famoso Jacques Cousteau, mas a sua carreira como realizadora de documentários, exploradora e ativista já fala por si. Alerta para os perigos do "burnout" no ativismo ambiental, tal como no mundo dos negócios, e garante que as empresas não são a origem de todos os males. "Há seres humanos por trás de cada organização", nota Céline Cousteau. Em entrevista aos Negócios, à margem da conferência da EDP "We Choose Earth", em Madrid, diz que o nome de família lhe tem trazido sobretudo privilégios, mas também desafios. Com 51 anos, em 2024 vai regressar ao coração da Amazónia para mapear o segundo maior rio do mundo e, quem sabe, descobrir novas espécies.