Chaves e a contemporaneidade gastronómica

Como se troca o trabalho com um dos chefs mais conhecidos do mundo (Dabiz Muñoz), num dos restaurantes mais ‘in’ e dispendiosos de Madrid (Diverxo, com três estrelas Michelin), por uma rua sossegada de Chaves? A resposta da cozinheira Catarina Nascimento, do 83 Gastrobar, é simples: “Estou feliz e realizada tendo o meu próprio negócio na cidade e deixa-me pouco tempo livre para poder sentir falta seja do que for.”





