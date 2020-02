Como a Exposição do Mundo Português mudou Belém

Para ser palco do evento mais emblemático do Estado Novo, a zona de Belém sofreu transformações profundas. Antes era pintada de casas pequenas, onde viviam famílias e existia comércio, depois tornou-se um local de turismo e passeio. Tudo isto pode ser visto na exposição “Belém| Demolir para Encenar”, patente no Padrão dos Descobrimentos.