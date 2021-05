Como o confinamento mudou o nosso corpo

Após um ano de pandemia, dormimos mal, vemos pior e, no caso de algumas mulheres, os ciclos menstruais desregularam-se. Entre os mais velhos, a mobilidade degradou-se e as doenças crónicas como a diabetes e a hipertensão tornaram-se difíceis de controlar. Tudo por causa do stress provocado pelo confinamento.

Como o confinamento mudou o nosso corpo









