Daniel Markovits: “A desigualdade meritocrática abre a porta aos populismos”

Daniel Markovits é professor de Direito na Faculdade de Direito de Yale e diretor-fundador do Centro de Estudos de Direito Privado na mesma instituição. Há dois anos, escreveu um livro que ainda hoje gera acesas discussões. "The Meritocracy Trap" fala sobre aquilo que designa por desigualdade meritocrática, uma nova forma de hierarquia económica que perpetua o ciclo fechado de privilégio. Escolas de elite alimentam empregos de elite e empregos de elite alimentam escolas de elite. Os novos super-ricos são hiperespecializados, trabalham no setor financeiro, são consultores de gestão ou advogados em escritórios de topo - e muitos nem sequer gostam do que fazem. Mas só assim se mantêm ricos e só assim podem pagar as escolas que formam os seus filhos para serem ricos. Daniel Markovits foi um dos oradores da Conversa sobre o Futuro da Igualdade, que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.





