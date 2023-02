Daniel Mordzinski: “Eu sou o fotógrafo clandestino, não o oficial”

Quase poderiam chamar-lhe "Daniel El Travieso", tal como a personagem de uma série

de televisão inspirada nos "cartoons" de Hank Ketcham. Gosta da ironia e do humor subtil.

E é também com humor que faz as suas "fotinskis". Daniel Mordzinski é conhecido como o "fotógrafo dos escritores" - ainda que não goste de rótulos - e os festivais literários são uma espécie de recreio para as suas travessuras literárias. Nasceu em Buenos Aires em 1960 e foi ainda na Argentina que retratou Jorge Luis Borges, o seu "El Aleph". A ditadura militar do país levou-o até Paris, onde conheceu Julio Cortázar e muitos outros autores. Retratou Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Amado, José Saramago. Fotografou também o seu "amigo-irmão" Luis Sepúlveda. Foi há três anos que "Lucho" partiu. O livro "Mundo Sepúlveda", lançado pela Porto Editora, nasce em jeito de homenagem. Com textos do escritor chileno e fotografias de "Daniel, el Rusito", é também uma ponte entre literatura e fotografia.