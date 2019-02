Design, o traço que expande negócios

Ditam tendências e recusam ser seguidoras. Distingue-as a originalidade e a diferenciação do produto. São várias as empresas portuguesas que têm o design e a inovação como base da sua imagem de marca e a chave do sucesso dos seus processos de internacionalização. A estratégia é comum em setores tão diversos como a cerâmica, a porcelana, a indústria do papel ou de utilidades para o lar – e fez a diferença quer em empresas como a Vista Alegre, Bordallo Pinheiro, Silampos ou Renova, quer em projetos de menor dimensão, como a Rival ou Kitty Olive.