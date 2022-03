Direito de resposta de Manuel-Casimiro

Por solicitação do artista plástico, Manuel-Casimiro e em cumprimento da Lei n.º 2/99, de 13 de Janeiro, publicamos a seguinte rectificação: Na nossa edição número 4686, Ano XVIII, de 18 de Fevereiro último, noticiamos que a inauguração em Portugal da ponte cultural, "Temporada França-Portugal 2022", ocorreu no dia 16 desse mês no Museu Coleção Berardo, em Lisboa quando, no rigor, tal inauguração já havia ocorrido no dia 12 de Fevereiro, na cidade do Porto, na Reitoria da Universidade do Porto (Casa Comum), data em que abriu ao público a exposição "Caprichos", ali patente até 22 do corrente e que é composta por oitenta trabalhos do artista plástico Manuel-Casimiro, produzidos em colaboração com o poeta, novelista, ensaísta e crítico de arte francês, Michel Butor.