Edward Ayres de Abreu: Portugal deveria ter um Plano Nacional de Escuta

O musicólogo e compositor Edward Ayres de Abreu acaba de assumir o cargo de diretor do Museu Nacional da Música. O jovem de 33 anos sabe que é visto como um corpo estranho no meio museológico. Mas uma boa parte do seu currículo passou pelo estudo e divulgação do património musical português. É um dos fundadores e foi presidente do Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa e tem um MBA da AESE Business School. Agora vai gerir um museu em processo de mudança para o Palácio de Mafra. Há perto de 30 anos que o MNM está provisoriamente na estação de metro do Alto dos Moinhos, em Lisboa. O novo museu deverá ser inaugurado em 2025. Edward quer torná-lo uma referência a nível internacional.





