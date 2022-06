Embaixada de Amarante no Porto

A versatilidade do espaço Real by Casa da Calçada corresponde, de alguma forma, à oferta. Pela rua do Bonjardim, no Porto, entra-se para uma cafetaria com um quiosque, balcão e mesas, como seria de esperar, enquanto, pela Rodrigues Sampaio, a entrada é para o bar, a cargo de Daniel Neiva, que antecede o restaurante com a carta de Hugo Rocha. O ecletismo dos espaços permite provar, na cafetaria, doçaria conventual amarantina ou uma empada de frango

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...