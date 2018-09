Entre o salvador da pátria e o mito

No dia 7 de Outubro, o Brasil vai às urnas, naquelas que são as eleições presidenciais mais turbulentas, polarizadas e competitivas da história do país. De um lado está Bolsonaro, um “outsider” de extrema-direita com um discurso populista, hospitalizado depois de ter sido esfaqueado durante a campanha; do outro encontra-se Haddad, apadrinhado pelo ex-presidente da República mais popular do país, Lula da Silva, preso desde Abril.