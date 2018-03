Francisco Van Zeller: Se tivesse de escolher entre Costa e Rio, não sabia o que fazer

Quase a fazer 80 anos Francisco Van Zeller conta algumas histórias sobre os bastidores da política e da concertação social. Para o ex-líder da indústria Vieira da Silva daria um bom presidente da CIP e João Proença quis ser ministro do Trabalho. Em conversa com o Negócios, afirma que vota alternadamente no PSD e no CDS, mas se hoje tivesse que escolher entre Rio e Costa, "não saberia o que fazer".