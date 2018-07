Motel QT

Misturar as personagens e os enredos dos filmes não é uma tarefa sem precedentes. Basta visitar alguns fóruns e ler alguns artigos para perceber que o universo ficcional de Tarantino é coeso. Filmes como "Pulp Fiction", "Kill Bill" ou "Cães Danados" têm ligações, seja pelo enquadramento dos planos, pelas deixas ou parentescos das personagens.



Um dos casos mais vezes citado é quando, em "Pulp Fiction", a protagonista Mia Wallace conta o enredo do filme em que participou como actriz. Bate, certeiro, com o que se passa em "Kill Bill". Nos dois casos, é Uma Thurman quem dá vida às personagens. Há, assim, nos filmes de Tarantino dois níveis de ficção: o nível das personagens e o nível dos filmes que elas vêem.



Apesar da tentativa de distanciação, os alunos finalistas da Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC) não deixam de utilizar, na íntegra, frases do grande ecrã. Tão icónicas e tão facilmente reconhecíveis. É o caso dos diálogos entre Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) em "Pulp Fiction" sobre massagens nos pés ou sobre a diferença do nome dos hambúrgueres do McDonald's em França e nos Estados Unidos. De "Kill Bill" vem um motivo para reflectir: "Clark Kent é a crítica do Super-Homem a toda raça humana".



Na encenação, Ricardo Neves Neves não cultiva a geometria de trabalhos anteriores: não podia, até pela dinâmica de movimentos das personagens de Tarantino. O seu cunho torna-se mais visível na componente gráfica do espectáculo, onde uma projecção introduz amiúde o seu bom humor. É aqui que o sangue, tão recorrente nos filmes do realizador, marca presença em palco. Muitos tiros, muitos risos. De resto, um palco muito limpinho.



Outro dos momentos interessantes é aquele em que duas personagens, em grande intimidade, desconstroem a própria estrutura do teatro através das suas palavras, dando conta de que ali existe sinaléctica e uma luz de emergência que "em pleno século XXI impede o 'blackout' no teatro".



Descolar do mundo do cinema de Quentin Tarantino é difícil, repetimos. Não porque o espectador seja preguiçoso, mas antes porque estas personagens têm tanto carisma, tanta história associada, que vivem já por si. Para estes futuros actores, que agora iniciam o seu percurso profissional, foi uma tentativa arriscada e um exercício importante de (re)leitura dos argumentos. É preciso que eles agora cresçam, façam um "pouco de autocrítica". Como na canção dos Urge Overkill, indissociável da narrativa de "Pulp Fiction": "Girl, you'll be a woman soon…" .







- Os alunos finalistas da ESTC apresentaram-se no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, de 11 a 15 de julho.O desafio era um tanto ou quanto ingrato: apropriar-se das personagens da filmografia de Quentin Tarantino, tirá-las do contexto e criar uma nova história. Poderia dizer que é a de um filme, o 11º, que o realizador nunca fará.Cocaína sem necessidade de pesar, uma corrente de palavrões que o português permite diversificar em relação ao inglês, artes marciais e sabres orientais sempre afiados e certeiros nos golpes. E tudo se junta no deserto da Califórnia, no espaço do solitário Motel QT. QT, as iniciais do realizador que, lidas em inglês, fazem ouvier "cutie". Fofinho, lá está.