Guerra trava combate às alterações climáticas

"Estou muito preocupado que a causa climática possa ser outra vítima da agressão russa." A confidência foi feita em março por Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE). Na sua intervenção na abertura de uma reunião ministerial da agência, em Paris, Birol fez um apelo aos governos para não interromperem os esforços no combate às alterações climáticas.

Já nessa altura, quando tinha passado apenas um mês desde o início da guerra na Ucrânia, se temia o pior. Os dados divulgados pela AIE eram preocupantes. Em 2021, as emissões de gases com efeito de estufa do setor energético subiram 6% e atingiram níveis históricos, como consequência da retoma económica e do forte aumento do uso do carvão.

O apelo de Fatih Birol pode, no entanto, ter caído em saco roto. Com o disparar dos preços do petróleo e do gás natural nos mercados internacionais, por causa da guerra, os países procuram fontes de energia mais baratas. Sobretudo os que têm agendas de desenvolvimento económico ambiciosas, como a China e a Índia, dois dos maiores emissores de CO2 do mundo.

Os cientistas do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas não deitam a toalha ao chão e continuam a pressionar os agentes políticos e económicos. Ainda é possível "limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados" até fim do século, defendem. Mas, para isso, é preciso que "as emissões globais de gases com efeito de estufa atinjam o pico antes de 2025, o mais tardar, e sejam reduzidas em 43% até 2030". Isso significa uma ação imediata com reduções profundas das emissões em todos os setores. Um objetivo que parece cada vez mais difícil de atingir.