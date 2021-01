Humberto Delgado Rosa: Gosto de tratar a indústria como um aliado na transição energética

Foi assessor para os assuntos de Ambiente do primeiro-ministro António Guterres e secretário de Estado do Ambiente do governo de José Sócrates. Agora Humberto Delgado Rosa tem como missão promover, defender e conservar a natureza e a biodiversidade no bloco europeu. Com a pandemia, "a ideia de que para sermos resilientes temos de ter uma Natureza mais forte está mais vincada", defende o biólogo que é diretor para o Capital Natural da Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia. A recuperação económica terá de respeitar o critério "não causar dano", definido pelo Pacto Ecológico Europeu. Bruxelas estará atenta, garante.





