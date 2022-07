Iva Pires: Há uma tempestade perfeita para uma crise alimentar sem precedentes

Iva Pires tem-se dedicado ao estudo do desperdício alimentar. Em Portugal, não existem dados recentes. Mas uma pesquisa exploratória feita em 2011 estimou que cerca de 1 milhão de toneladas de alimentos vai para o lixo todos os anos. Agora que estamos na iminência de uma crise alimentar, por causa da guerra da Ucrânia, faz ainda mais sentido avançar com uma campanha nacional de sensibilização para o combate ao desperdício alimentar, defende a coordenadora do mestrado e doutoramento em Ecologia Humana da Universidade Nova de Lisboa. É preciso refletir sobre as cadeias globais de alimentação e "acelerar transições".





