João Barbosa AKA DJ Branko: Numa pista de dança, dança-se uma mistura do passado com o futuro

João Barbosa é mais conhecido como um dos fundadores dos Buraka Som Sistema. Tem a sua própria label, a Enchufada. Gravou o seu próprio álbum, Atlas, em colaboração com artistas de todo o mundo. Lembrou-se de fazer uma série de televisão, Club Atlas, – que passa até 9 de Abril na RTP2 – para contar as histórias sem as quais não poderíamos dançar.