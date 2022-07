João David Nunes: “As coisas acontecem-me. A rádio aconteceu-me também”

Foi há 50 anos que começou a gravar "spots" de publicidade e de cinema. E foram tantos os filmes que promoveu que ficou conhecido como a "voz do cinema". João David Nunes, um dos mestres da rádio em Portugal, estreou-se profissionalmente aos 16 anos no programa "Ritmo 64" no Rádio Clube Português. Seguiram-se outros programas quase subversivos num tempo em que se podia experimentar quase tudo. Encaixam neste epíteto títulos como "Em Órbita", da autoria de Jorge Gil, "O Homem no Tempo", com reflexões do psicanalista João Sousa Monteiro, "Trópico de Dança" e "W", com textos de Miguel Esteves Cardoso. Além de locutor, João David Nunes assumiu funções de direção e esteve na fundação da Rádio Comercial. Integra a direção da Sociedade Portuguesa de Autores e é presidente da Associação para a Gestão da Cópia Privada, entre outras funções. É um homem múltiplo.





