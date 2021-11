José Luís Pio Abreu: Sem segurança e sem esperança, as pessoas adoecem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma crise tira-nos umas coisas e dá-nos outras. Esse momento, em que já nos sentimos de mãos vazias e ainda não sabemos o que vamos ganhar a seguir, é angustiante, diz o psiquiatra José Luís Pio Abreu. É nesse ponto em que muitas pessoas estão. No livro "Pequena História da Psiquiatria", lançado pela D. Quixote, escreve sobre a evolução desta especialidade médica ao longo dos anos. Ainda é cedo para saber como a pandemia vai ficar retratada nos anais portugueses de saúde mental, mas há muita gente a queixar-se de perturbações do sono e de problemas relacionais. Também parece haver mais casos de depressão, ansiedade e adicção. Nesta fase, alerta, a segurança no trabalho é ainda mais importante para o equilíbrio mental.