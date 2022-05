Leonardo Padura: “A História persegue-nos”

O escritor cubano Leonardo Padura pode ser descrito assim: um "habanero" colado às pedras da cidade como uma lapa. As palavras são usadas pelo próprio romancista ao falar da sua personagem maior, o detetive Mario Conde, habitante e amante de Havana. Conde só poderia ser polícia em Cuba, Padura só poderia ser escritor neste país. Escreve a partir do bairro de Mantilla, na periferia da capital. Foi lá que nasceu e foi lá que nasceram o pai, o avô e o bisavô. É o seu lugar. Não deixa de sentir o exílio, essa ferida aberta que nunca cicatrizou. São muitos os que partem do país. Todos os meses, todos os dias. É sobre isso - e também sobre a amizade - que nos fala no livro "Como poeira ao vento", editado recentemente em Portugal. O autor, premiado diversas vezes, esteve em Lisboa e falou-nos de Cuba, dos cubanos e da História que teima em repetir-se.





