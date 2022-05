Mais morto que Che Guevara

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Era muito bom com carros. E foi nas campas de um cemitério que consumou o seu melhor adultério, passe a rima caricata.Nem sei para onde me virar, mas meto-me com Jules Bonnot num Delaunay-Belleville de 1910 e adio o adultério. Com dois pingos de nostalgia lembro que em 1910 os automóveis ainda eram uma exaltante raridade. O anarquista Bonnot sabia de mecânica e sabia roubá-los. Depois, conduzia-os com perícia, às vezes em conduç...