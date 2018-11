Mariana Viana: “Se tivesse tido mais tempo, será que teria feito muito mais?”

Mariana Viana estudou design gráfico em Londres, ilustração em Nova Iorque, dá aulas, pensa todos os dias sobre a maneira como produzimos imagens, mas o mistério da criação nunca será resolvido. No início deste ano saiu uma edição de “O Físico Prodigioso”, de Jorge de Sena, com imagens suas (edição Guerra & Paz), e agora, no final do ano, espera ver publicadas as imagens que fez inspirada em “Os Passos em Volta”, de Herberto Helder (edição Abysmo).