Miguel Real: “No século XXI, vemos finalmente o homem como ele é”

E o Homem é um ser bondoso e um ser maldoso ao mesmo tempo. É o homem bom, homem mau, que o mundo da pós-verdade põe mais a nu, diz o romancista e ensaísta Miguel Real. Amante da cultura portuguesa, escreveu sobre figuras como Eduardo Lourenço e o Padre António Vieira e, recentemente, publicou o livro "Pessoa & Saramago". É autor de obras como "Nova Teoria do Sebastianismo" e "A Voz da Terra", distinguida com o Prémio Fernando Namora. Deu aulas de Filosofia durante 36 anos - ele é o professor Luís Martins. Miguel Real é pseudónimo desde 1982. "Na altura, escrevi um livro um bocadinho escandaloso, ‘Carta de Sócrates a Alcibíades Seu Vergonhoso Amante’. Estava no liceu de Oeiras e não queria que os alunos me confundissem com o texto. Não há aqui nada de metafísico, foi uma questão prática. Hoje, não mudaria de nome. Mas eu sou os dois. Não olho para o lado a ver onde está o Miguel ou o Luís, sou eu sempre."





