Nas aulas de Educação Financeira, os pais também aprendem

Portugal está a ser apresentado como exemplo a nível internacional pela sua estratégia para a educação financeira nas escolas. O Negócios foi conhecer uma turma de 7.º ano que tem esta disciplina como opção educativa na Escola Secundária Jorge Peixinho, no Montijo. Os alunos, com 13 anos, já ensinam os pais em temas relacionados com dinheiro.

