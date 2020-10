Nuno Ornelas Martins: Deveria ser definida uma política industrial a nível europeu

O momento crítico que vivemos deve levar os economistas a uma reflexão, defende Nuno Ornelas Martins, doutorado em Economia pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Com o tempo, houve um foco na matemática e perdeu-se o debate de ideias nas ciências económicas. Isso condicionou o pensamento sobre a realidade, afirma. É dele o prefácio do livro "Os grandes pensadores da economia", editado pela Actual Editora. A crise dá-nos a possibilidade de passarmos a ter uma economia mais ecológica. E, se houver uma reconfiguração geoeconómica, em que a China passe a ter um papel mais regional, abre-se uma oportunidade para a Europa a nível industrial, diz o professor da Católica Porto Business School.





