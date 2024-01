Nuno Palma: O PRR é um desastre para o país. É uma maldição

O economista Nuno Palma admite que não tem esperança no futuro de Portugal. Pelo contrário, compara o país a um doente que não se quer tratar. Uma das "aspirinas" que não permitem ao povo português perceber as reformas que são necessárias para o crescimento são os fundos europeus, que considera serem uma "maldição". O professor na Universidade de Manchester e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, propõe no livro "As causas do atraso português", editado pela D. Quixote, desfazer "mitos" que foram criados sobre o que levou a economia portuguesa a divergir da Europa. Na obra, faz uma viagem pela história para explicar como chegámos aqui e aponta o desinvestimento no capital humano, o mau funcionamento da justiça e as más políticas públicas como algumas das causas para não ganharmos velocidade.