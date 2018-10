O choque do petróleo disparou o preço do bacalhau e quase “matou” a Setenave

Em Outubro de 1973, a economia portuguesa estava a crescer há 30 anos consecutivos. A decisão da OPEP de aumentar o preço do petróleo e diminuir a produção funcionou como um travão. A inflação disparou e as famílias apertaram o cinto. Nas empresas perdeu-se competitividade no mercado externo. Uma delas, a Setenave, projectada para construir petroleiros, quase não viu a luz do dia.