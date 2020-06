O futuro já estava no interior. O vírus só veio dar um empurrão

Em tempos de pandemia, o interior tem três chamarizes para oferecer: qualidade de vida, oportunidades de trabalho remoto e “espaço para respirar”. Apesar do cancelamento de reservas de muitos estrangeiros, as unidades de turismo rural estão com boas expectativas para o verão. Em breve, vão abrir espaços de “coworking” junto à Serra da Estrela. Ao mesmo tempo, o Governo lançou apoios ao teletrabalho. Estão reunidas as condições para reinventar Portugal?