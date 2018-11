O juiz Zorro deixou cair a máscara

Jair Bolsonaro, um populista com uma agenda que causa muitas (e legítimas) apreensões, foi eleito Presidente do Brasil. Afinal, a democracia é isto. Uma antiga candidata à Casa Branca, Hillary Clinton, derrotada por um outro populista, Donald Trump, admite voltar a concorrer ao lugar. A admissão desta possibilidade é, em si mesma, um espanto. Pelas piores razões. Angela Merkel tomou a decisão de sair da liderança da CDU este ano e posteriormente da chancelaria. Um político que sai pelo seu próprio pé sai sempre em alta. Sérgio Moro, o juiz Zorro do Brasil, tirou a mascarilha, e pôs a descoberto o pior de si.