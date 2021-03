O planeta é a causa deles

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Asheer e Asees Kandhari, de 17 anos, vivem em Nova Deli, na Índia, cidade que tem a pior qualidade do ar do mundo, com níveis de poluição atmosférica 20 vezes superiores aos que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera "seguros". Tosse e dores de cabeça nos passeios à rua fazem parte das suas memórias de infância.As gémeas cresceram também com sucessivos anúncios do cancelamento ...