"O Porto é uma Nação" invade a capital

O livro "O Porto é uma Nação" é uma coletânea das melhores crónicas durante anos publicadas na coluna de opinião com o mesmo nome, nos jornais "O Independente" e "i", e artigos do Jornal de Notícias, Público e Observador.





Depois da apresentação na cidade do Porto, o livro é agora apresentado na capital. Para o autor, "Lisboa pode ser um Mundo. Mas, com muito ou com pouco sotaque, o Porto é uma Nação. Por outro lado, livro que é livro apresenta-se também na capital do país onde cabem todos. Até, imagine-se, muitos e muitos portuenses.", justifica.





O Bispo Auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar, o jornalista Júlio Magalhães e o CEO da JLM & Associados, Vítor Cunha, têm a seu cargo a apresentação deste livro editado pela Primeira Edição, marcada para dia 3 de novembro, pelas 18 horas, na Sociedade Nacional das Belas Artes, em Lisboa.





"A verdade é que o carácter, a identidade e as diferenças do Porto ajudam a explicar porque é que os 300 quilómetros que nos separam até são, por vezes, bem mais curtos do que parecem.", acrescenta Jorge Afonso Morgado, referindo ainda que, "apesar de ser sempre necessário reivindicar, o Porto olha para a frente. O Porto queixa-se, mas primeiro faz".

As crónicas de Jorge Afonso Morgado tratam alguns dos grandes acontecimentos e temas da vida da cidade e do país ao longo dos últimos 25 anos. Do incêndio do Coliseu, nos anos noventa do século passado, ao "boom" do turismo na última década; da inédita e impactante eleição de um candidato independente para presidente da Câmara às relações sempre tensas do Porto com o poder central; de figuras marcantes como Belmiro de Azevedo ou Paulo Cunha e Silva aos novos protagonistas e tendências da vida política, social e económica, "O Porto é uma Nação" são quase duzentas páginas sobre "um Porto que sabe rir, chorar, tomar posição, dizer o que pensa e pensar por si próprio". Com humor, às vezes ácido, espírito crítico e sem cedências.





"O Porto é uma Nação" é prefaciado pelo jornalista e historiador Germano Silva, para quem o livro apresenta "o Porto dos nossos dias, com gente dentro, transbordante de palavras, mas também de conhecimentos e de engenho". É uma "leitura para recreio do espírito, sem dúvida, mas também de reflexão", refere.





Para o autor, Jorge Afonso Morgado, "O Porto é uma Nação" confunde-se mal com um grito de natureza futebolística: "é uma assinatura da identidade portuense. Não a limita nem a condiciona, antes a define. São cinco palavras apenas. Juntas, explicam com simplicidade e eficácia o orgulho, a coragem, a independência de espírito, o sentido da liberdade e a efervescência do carácter do Porto."