O traquejo político e a magia vitalícia

Destino - Avanço Assunção Cristas

A Roda da Fortuna



A líder do CDS/PP reagiu de forma perspicaz ao anúncio de que Pedro Santana Lopes pretende criar um novo partido. Em vez de bater no "ceguinho" com medo de perder eleitorado, criticando o ex-militante do PSD e apontado falhas no seu passado, Assunção Cristas virou a página e diz que não vê o Aliança (assim se chamará a força política) como uma "ameaça", acrescentando que um "novo partido até pode ser positivo" para afastar a esquerda do poder. Com este posicionamento, volta a marcar pontos. Mantém a sua estratégia e centra a sua preocupação no CDS/PP, aquilo que efectivamente pode controlar.

Prudência - Incapacidade José Vieira da Silva

O Eremita



O Governo decidiu suspender "a publicitação da lista com os nomes de ex-políticos e respectivas subvenções vitalícias" até à aprovação de uma nova lei. O Ministério da Segurança Social justifica "a suspensão temporária" com o novo Regulamento Geral da Protecção de Dados, mas a verdade é que segundo advogados contactados pelo Negócios nada mudou, ou seja, as exigências que existem já constavam da antiga lei em vigor. O Ministério diz ainda que aguarda por uma iniciativa do Parlamento para retomar a publicação da lista, só que o PS e o PSD fecham-se em copas. Por isso, as desconfianças avolumam-se.

Distúrbio - Vingança Donald Trump

A Carruagem



O seu antigo advogado, Michael Cohen, declarou-se culpado de ter pago a duas mulheres, a pedido do candidato Trump, para que estas se mantivessem em silêncio e "com a intenção de influenciar as eleições" presidenciais de 2016. Para Trump tudo se resume a uma questão de natureza legal, argumentando que tais acções não violaram a lei de financiamento das campanhas. O Presidente dos EUA ataca o carácter de Cohen, em vez de fazer uma auto-análise sobre o seu carácter. Há muito que Trump deixou de ser visto com uma personagem disruptiva no mundo político. Ele é um perigo iminente para o mundo real.