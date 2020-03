O vírus da globalização

A pandemia da covid-19 é o lado B da globalização que, afinal, não serve só para transacionar bens e serviços. Dharshini David, autora do livro “A Geografia do Dinheiro”, acredita que “haverá mudanças duradouras à forma como as economias operam”, até porque já é esperada uma recessão que não se sabe se se vai transformar numa depressão duradoura. E o medo que o novo coronavírus despertou pode dar força aos discursos populistas e proteccionistas,