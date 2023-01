Oriente mediterrânico

U m ano chegou para que o restaurante Kabuki em Lisboa fosse galardoado com uma estrela Michelin na última gala do guia gastronómico mais conhecido do mundo. É a primeira sucursal do grupo Kabuki fora de Espanha e um dos três restaurantes (Madrid, Valência e Lisboa) gerido diretamente pela casa-mãe na capital espanhola. Em Lisboa, o espaço abriu com a chefia de Andrés Pereda, que acabou por fazer a transição para o chef portuguê

