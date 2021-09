Os animais estão a encolher

Os ornitólogos do The Field Museum, museu de história natural em Chicago, há muito que recolhem os corpos das aves que chocam contra o edifício durante o trajeto migratório, mas, nos últimos anos, não só os pássaros aparecem cada vez mais cedo, como são mais leves. E no Parque Nacional de Doñana, em Espanha, os ratos do campo (“Apodemus sylvaticus”) pesam hoje um terço do que pesavam há 40 anos.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...