Os mais velhos estão de volta aos museus

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Cristina Aleixo abre com cuidado a tampa superior do piano e deixa à vista o mecanismo interior. A observá-la está um grupo de seniores da União das Freguesias de Oeiras, São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias. Aproximam-se com curiosidade para descobrir o que está dentro do instrumento. A técnica superior do serviço educativo do Museu Nacional da Música explica aos visitantes de cabelos grisalhos como tudo funciona....