Para que serve tanto mar?

As fundações Francisco Manuel dos Santos e Oceano Azul promovem este fim-de-semana o encontro “O Futuro do Planeta”, em que se refletirá sobre as soluções que devem ser aplicadas para combater a subida das temperaturas, o aumento da poluição e o aquecimento dos oceanos. O Negócios colocou cinco questões a quatro dos participantes no encontro sobre as rotas que o país pode explorar para descobrir vantagens competitivas neste segmento da economia.