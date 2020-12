Paragrafino Pescada acha que acho devia ser a palavra do ano

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Anda tudo preparado para classificar coronavírus como a palavra do ano, uma decisão que me atrevo a contestar. Em minha opinião, coronavírus, covid ou pandemia foram realmente palavras que se impuseram neste ano sacana, mas isso não significa que lhes deva ser atribuído tal estatuto.Aliás, não estou sozinho nesta consideração. A rica prima Natércia (rica no sentido figurado ou em qualquer outro que queira imaginar),...