Paragrafino Pescada caminha entre o perdão e a alegria de mão dada com a Cristina Ferreira

Políticos e demais cidadãos, desbundem à vontade até agosto porque a redenção está garantida. É com enorme alegria que posso informar o meu leque de indefetíveis seguidores que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), além do altar-palco, vai trazer outras coisas muito boas ao país, entre as quais um “Parque do Perdão” a instalar na “Cidade da Alegria”, o qual contará com 150 confessioná

...