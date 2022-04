Paragrafino Pescada enaltece a revolução com muitas purpurinas e uma pitada de Cavaco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Marie foi expulsa do Big Brother Famosos sem que tivesse tempo de averiguar quem é ela, efetivamente, até porque nunca antes a tinha identificado como famosa, embora os pais asseverem esse estatuto, sublinhando que é um corrupio de gente lá à porta de casa na Póvoa do Varzim, só para poderem tirar uma "selfie" com a influenciadora, o que também explica o número cada vez mais reduzido de portugueses que se querem registar para a posteridade ...