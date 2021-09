Paragrafino Pescada fala sobre um juiz iluminado como as árvores de Natal

Os senhores e as senhoras negacionistas sabem-na toda. Tenho para mim – e partilho com os meus prezados – que estes senhores e senhoras terão mesmo tido aulas de teatro, televisão, expressão dramática e afins, tanto é o seu saber relativamente à forma de desempenhar papéis tresloucados junto às câmaras com um à vontade de fazer inveja aos melhores atores de telenovelas.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...