Paragrafino Pescada faz uma cronica bué da pelé sobre "gravatologia" e geladomancia"

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em sobressalto intelectual, toquei à porta da Clementina, do 2º B, e balbuciei: isto é bué da pelé. Ai, valha-me Deus, Paragrafino, sentes-te bem? Não me digas que a aula de aeróbica que tivemos ontem no molaflex te afetou os neurónios. Ai, nossa senhora da Agrela, bem te disse que já não tínhamos idade para uns certos exercícios… E agora, que vai ser de ti? E de mim, porque o molaflex arrisca-se a ficar sem ...