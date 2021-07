Paragrafino Pescada foi garimpar e encontrou cinco pepitas

O verão aquece a alma e também todas as partes do corpo, sobretudo se estivermos na praia à espera que passe o vendedor de bolas de Berlim, com as quais derrubamos o muro da dieta. Nesta fase do ano estou, tal como o nosso presidente, "irritantemente otimista", devido ao facto de ir de retomar as minhas férias e de não acontecer nada verdadeiramente importante, exceto os problemas de Luís Filipe Vieira com a justiça, as férias de Ricardo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...