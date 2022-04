Pedro Cabrita Reis: “Um artista nunca se sente confortável”

Não há para um artista lugares de conforto. Nunca nada está certo nem garantido num mundo em transformação tão rápida de iconografias e modas, diz Pedro Cabrita Reis. Está agora a caminho da Bienal de Veneza, onde vai apresentar a obra "Field", uma escultura de grandes dimensões concebida para a Igreja di San Fatin. Em meados de fevereiro, colocou "As Três Graças" no Jardim das Tulherias, em Paris, um convite do Louvre para a Temporada Cruzada Portugal-França. É também da sua autoria a capa do novo disco de Aldina Duarte, "Tudo Recomeça". Pedro Cabrita Reis, Cabrita Reis, ou simplesmente Cabrita, é um homem à procura de se libertar do que está a mais. Gosta de se escapar para o campo, faz vinho, tem porcos, galinhas e patos. Conversámos na cidade, no seu grande ateliê na Rua do Açúcar, em Lisboa, acompanhados por charutos, gargalhadas e também pelo gato Max.





