Rafael Alvarez: Todos temos um corpo, todos podemos dançar

“Com mais ou menos formação, com mais ou menos experiência, com mais ou menos idade, com mais ou menos virtuosismo, todos podemos dançar. Sozinhos, fechados em casa, no meio da rua, deitados, sentados, em pé, só com um dedo, só com um olho”, diz Rafael Alvarez. Ele é coreógrafo e intérprete, ele é cenógrafo e figurinista. Ele é investigador e professor. Tem curso o projeto Wave, que começou a partir de “A Grande Onda de Kanagawa”, de Katsushika Hokusai, e deu origem a criações como “No Intervalo de uma Onda” e “Na Onda da Distância”.