Regina Queiroz: O mercado económico é a nova Igreja

Regina Queiroz é doutorada em Filosofia Política e tem-se dedicado nos últimos anos a investigar o neoliberalismo. Para esta professora da Universidade Lusófona, tem-se falado muito neste tema do ponto de vista económico mas, diz, o que é "grave" é o racional político subjacente. Os teóricos do neoliberalismo "apagam" o conceito de "povo" e compreendem a sociedade "por analogia com o mercado económico".