Motores

Mais uma vez um monumento português merece a atenção de uma marca de alta relojoaria para a concretização de uma edição especial. Neste caso, a IWC aliou-se à Tempus para o lançamento em exclusivo para Portugal do modelo de edição limitada Portugieser Cronógrafo Rattrapante Edição "Padrão dos Descobrimentos" que estará à venda em exclusivo nas Boutiques dos Relógios Plus. O modelo lançado em parceria com a Tempus Portugal estará disponível em duas versões, uma com caixa em aço inoxidável (IW371219), limitada a 75 exemplares e outra com caixa em ouro rosa (IW371218), limitada a 25 exemplares.O Portugieser Cronógrafo Rattrapante Edição "Padrão dos Descobrimentos" é baseado no design há muito conhecido dos relógios Portugieser dos anos 30, que tiveram, como o nome indica, uma forte influência nacional. O relógio apresenta um movimento de cronógrafo mecânico, reserva de marcha de 44 horas, função de cronómetro com minutos e segundos, um terceiro botão para iniciar e parar o ponteiro "split-seconds", que permite medir em simultâneo um segundo curto período de tempo, vidro safira, convexo e revestimento anti-reflexo em ambos os lados, resistência à água 3 bar e diâmetro de 40,9 mm. Na parte de trás, o relógio apresenta a numeração de edição limitada e tem uma gravação especial do Padrão dos Descobrimentos.Recorde-se que o Padrão dos Descobrimentos, da autoria do arquitecto Cottinelli Telmo e do escultor Leopoldo de Almeida foi erguido pela primeira vez em 1940 integrado na Exposição do Mundo Português. Nesta altura foi construído em materiais perecíveis. Mais tarde em 1960 foi reconstruído em betão e cantaria por ocasião da comemoração dos 500 anos da morte do Infante D. Henrique e, em 1985, é inaugurado como Centro Cultural das Descobertas. Destacado junto ao Tejo, o Padrão dos Descobrimentos evoca a expansão ultramarina portuguesa, um passado glorioso e simboliza a grandeza da obra do Infante D. Henrique, o impulsionador das descobertas. Esta é uma homenagem bem merecida.São 500 peças que ligam o mundo da relojoaria ao do automóvel. No caso, elas sublinham a associação entre a Richard Mille e a McLaren através do modelo RM 11-03 McLaren Automatic Flyback Chronograph, que foi apresentado no International Motor Show de Genebra. Trata-se de uma criação feita entre o director de Design da McLaren, Rob Melville, e o engenheiro da Richard Mille, Fabrice Namura. Um desafio tecnológico que tem agora um resultado visível. As influências deste relógio funcional são notórias pelos códigos de design emprestados da gama de carros de luxo e supercarros da McLaren. A Caixa do RM 11-03 McLaren é feita de Carbono TPT entrelaçado com Quartzo TPT laranja, resultando numa caixa extremamente leve e resistente enquanto presta homenagem a uma cor que é sinónimo da McLaren. Reforça-se que o Carbono TPT aumenta a performance mecânica do RM 11-03 e oferece resistência em ambientes rigorosos. Já os botões de titânio inseridos na Caixa de Carbono TPT reflectem o design dos distintivos faróis do McLaren 720S. Inserções de titânio, semelhantes na forma às entradas de ar do icónico McLaren F1 e com o logótipo da McLaren, decoram o aro. A complexa coroa em titânio grau 5 é feita à semelhança de uma roda "lightweight" de McLaren. O logo da McLaren Speedmark foi incorporado na bracelete de borracha especialmente desenvolvida para esta edição. Debaixo do "capot" do RM 11-03 surge o calibre automático RMAC3, lançado em 2016, com um cronógrafo "flyback" literalmente preparado para correr na pista. Alimentado por dois barriletes montados em paralelo e uma roda de balanço com inércia variável, o movimento tem uma reserva de marcha de 55 horas.