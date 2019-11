Sílvia Real: “Por vezes, a escola aniquila a curiosidade de uma criança”

A coreógrafa e bailarina Sílvia Real cresceu entre a dança e o teatro, dois mundos que junta nos espetáculos que faz. Criou o “Grupo 23: silêncio!”, onde trabalha com crianças. “A Laura quer!”, a sua obra mais recente, esteve do Dona Maria II e vai estar no Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco, a 8 de dezembro.